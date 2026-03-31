Immobile lesionato dalla pioggia ad Isola, per questo un appartamento è stato evacuato ed una famiglia adesso è stata sistemata dal Comune in un alloggio provvsiorio, in attesa di stabilire l'entità dei danni. A provocare il problema, sarebbe stata un'infiltrazione, che ha anche mandato in tilt tutto l'impianto elettrico dell'appartamento.
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APPARTAMENTO INAGIBILE PER PIOGGIA, FAMIGLIA EVACUATA
Immobile lesionato dalla pioggia ad Isola, per questo un appartamento è stato evacuato ed una famiglia adesso è stata sistemata dal Comune in un alloggio provvsiorio, in attesa di stabilire l'entità dei danni. A provocare il problema, sarebbe stata un'infiltrazione, che ha anche mandato in tilt tutto l'impianto elettrico dell'appartamento.