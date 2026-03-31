NEVE SULL’A24, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO TERAMANO

Una intensa nevicata è in corso sull’autostrada A24, nel versante teramano, causando disagi alla circolazione. Le precipitazioni stanno interessando in modo particolare il tratto compreso tra Teramo e il traforo del Gran Sasso, dove si procede a velocità ridotta. Sul tratto interessato sono in azione i mezzi spazzaneve per garantire la sicurezza della viabilità e limitare i disagi agli automobilisti. La situazione è costantemente monitorata. A causa delle condizioni meteo, è stata disposta la regolazione del traffico per i mezzi pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate. Le limitazioni riguardano i tratti compresi tra Valle del Salto e San Gabriele-Colledara e tra Teramo e Tornimparte. Sul posto sono operativi il personale di Strada dei Parchi e la polizia autostradale, impegnati nelle operazioni di gestione della viabilità e assistenza agli utenti.