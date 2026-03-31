GAMMARANA “CHIUSA”…CANTIERE FERMO, COZZI: “IL CANTIERE OGGI NON LAVORA, DOMANI E DOPODOMANI PIOVE, POI PASQUA…E IL TRAFFICO È PARALIZZATO, VA TROVATA UNA SOLUZIONE”

“È una situazione assurda: mezza città è paralizzata, col traffico bloccato dal cantiere della Gammarana … nel quale oggi non sta lavorando nessuno”. È il consigliere comunale Mario Cozzi che, con un video che prova la situazione, si fa portatore della protesta dei cittadini e, soprattutto, delle attività commerciali della Gammarana, alle prese con un cantiere che, dall’Oasi in poi, rende la strada impercorribile, con l’obbligo di risalire verso il Globo e tornare alla “rotondina”. Un gran caos: “Nessuno dice o pensa che la ditta non debba lavorare, ci mancherebbe - sottolinea Cozzi - ma nella settimana di Pasqua rendere così complicata la circolazione, penalizza anche le attività commerciali”. Del problema, che va avanti da qualche giorno, Cozzi ha cercato di investire anche il Comune: “Ma non ho trovato né l’assessore né il dirigente, ho parlato col funzionario e gli ho detto di farsi portatore del problema, che io credo si possa affrontare in altro modo, per esempio creando una corsia di passaggio, che non crea problemi all’impresa ma fa scorrere il traffico, con un po’ di buon senso si risolve tutto… non possiamo rischiare che tra pioggia e feste adesso tutto resti bloccato magari fino a lunedì inutilmente.. bisogna trovare una soluzione subito”.