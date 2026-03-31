MALTEMPO, SCUOLE CHIUSE, DOMANI, IN DIVERSI COMUNI DEL TERAMANO, ECCO QUALI SONO

Si estende l’elenco dei comuni del Teramano che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026 a causa dell’ondata di maltempo e dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Dopo Notaresco, dove il sindaco ha firmato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti di ogni ordine e grado , analoghi provvedimenti sono stati adottati anche nei comuni di Morro d’Oro, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Bellante, Mosciano Sant’Angelo, nei territori dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Arsita, Bisenti, Cermignano e Penna Sant Andrea. Le decisioni sono state prese in via precauzionale alla luce delle previsioni meteo che indicano una situazione di elevata criticità, con rischio idraulico e idrogeologico diffuso. L’obiettivo è quello di limitare gli spostamenti e garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico. In diversi centri è stata inoltre attivata la macchina della protezione civile, con il monitoraggio costante del territorio e la predisposizione di eventuali interventi in caso di emergenza. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitando spostamenti non necessari nelle ore più critiche. Teramo, invece, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse e dell’avviso di criticità emesso dal Centro Funzionale d’Abruzzo, nel quale si comunica che per mercoledì 1° aprile 2026, è prevista una criticità elevata/allerta rossa, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica, si ritiene di emettere, in via cautelativa, un provvedimento di chiusura dei parchi e giardini pubblici al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza. Ciò anche perché le forti raffiche di vento potrebbero causare danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali, rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature. Di conseguenza, il Sindaco ha emanato una Ordinanza con la quale dispone, sino alla conclusione dell’allerta meteo: 1) il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici, al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza; 2) che sia evitato lo stazionamento in aree dove sono presenti alberi. Le scuole restano aperte nel capoluogo.