FOTO/I LETTORI CI SCRIVONO, ALLARME CINGHIALI IN VIA MEZZOPRETI: AVVISTATI BRANCHI VICINO ALLE ABITAZIONI

Segnalazioni preoccupanti arrivano da Via Mezzopreti, dove nel pomeriggio si è registrata la presenza di numerosi cinghiali nei terreni situati alle spalle delle abitazioni, immediatamente sopra il supermercato Conad. Secondo quanto riferito da un residente che ha chiesto di rimanere anonimo, intorno alle ore 16:30 sarebbe stato avvistato un gruppo composto da circa dieci esemplari, tra adulti e cuccioli. La situazione si è poi ripresentata poco dopo: alle 18:30, infatti, cinque cinghiali sono stati nuovamente avvistati nella stessa area. Un episodio che alimenta la preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la vicinanza degli animali alle case e per il potenziale rischio per la sicurezza pubblica. Il segnalante riferisce inoltre di aver tentato senza successo di contattare il vigile ecologico, senza però ottenere risposta. A supporto della segnalazione sono state scattate alcune fotografie intorno alle 18:30, che documentano la presenza degli animali nella zona. La vicenda riaccende l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, quello della presenza dei cinghiali nei centri abitati, e sulla necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.