TERAMO CELEBRA 44 ANNI DI GEMELLAGGIO CON MEMMINGEN: IN ARRIVO LA DELEGAZIONE TEDESCA

Teramo si prepara a rinnovare uno dei legami internazionali più significativi della sua storia. In occasione del 44° anniversario del gemellaggio con la città tedesca di Memmingen, l’amministrazione comunale ha approvato un’apposita delibera per organizzare una visita istituzionale prevista dal 9 all’11 aprile 2026. L’iniziativa rappresenta un momento simbolico e concreto per rafforzare i rapporti tra le due comunità, uniti dal 1982 da un patto fondato su collaborazione, scambio culturale e amicizia. La delegazione tedesca sarà composta da sei rappresentanti, tra cui il sindaco Jan Rothenbacher e l’ex primo cittadino Ivo Holzinger, figura storica del gemellaggio. Durante il soggiorno sono in programma visite ai principali luoghi culturali della città, come il Duomo, la Pinacoteca e l’Arca, oltre alla partecipazione alle celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato. Il ritorno degli scambi istituzionali assume un valore ancora più rilevante dopo gli anni di interruzione causati dalla pandemia, che aveva rallentato le relazioni tra le due città. Negli ultimi mesi, però, i contatti sono stati rilanciati, anche grazie alla visita ufficiale del sindaco di Teramo in Baviera nel luglio 2025. L’amministrazione comunale sottolinea come l’evento non sia solo celebrativo, ma anche un’opportunità per consolidare relazioni internazionali, promuovere il territorio e favorire nuove occasioni di collaborazione culturale e sociale. Un appuntamento che, oltre a ricordare il passato, guarda al futuro del gemellaggio tra Teramo e Memmingen, con l’obiettivo di rafforzare un ponte europeo costruito su valori condivisi.