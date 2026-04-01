VIDEO/ NEVE E SPETTACOLO AI PRATI DI TIVO: TRA MINI RALLY E ATTESA PER LA RIPARTENZA

Succede spesso, e anche questa notte non ha fatto eccezione: con l’arrivo della neve, c’è chi ha scelto il piazzale dei Prati di Tivo per improvvisare un piccolo rally a bordo di fuoristrada, celebrando così l’abbondante nevicata in corso. Per ore, le immagini del divertimento hanno fatto il giro del web, attirando curiosi e appassionati. Al di là delle necessarie raccomandazioni sul fronte della sicurezza, l’episodio segna simbolicamente l’inizio di un periodo che si preannuncia favorevole per la montagna. Le precipitazioni nevose, infatti, continueranno anche nei prossimi giorni, garantendo un accumulo importante. A rendere il quadro ancora più positivo contribuisce l’avvio, da parte della Provincia, dei controlli sulla cabinovia. Un passaggio atteso che, unito allo scenario spettacolare offerto dal Gran Sasso innevato, lascia intravedere una possibile svolta per uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Per il momento, non resta che godersi le immagini e l’atmosfera di questi giorni, con la neve che torna protagonista e riaccende l’entusiasmo attorno ai Prati di Tivo.