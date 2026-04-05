GRAVISSIMO QUINDICENNE COLPITO DALLA MENINGITE

È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Pescara, dopo essere stato colpito da una forma di meningite. Si tratta di uno studente adolescente di soli 15 anni, originario di Chieti. Il ragazzo è stato inizialmente visitato nella struttura sanitaria della sua città, dove gli esami eseguiti d’urgenza hanno permesso di individuare un’infezione di tipo meningococcico, l’unica variante della malattia che può trasmettersi per via aerea. Subito dopo la conferma della diagnosi, sono scattate le misure previste dai protocolli sanitari: familiari, amici e tutte le persone considerate contatti stretti sono stati sottoposti a terapia antibiotica preventiva. Allo stesso tempo, il personale dell’azienda sanitaria ha avviato un lavoro accurato per ricostruire gli spostamenti e le relazioni recenti del giovane, così da circoscrivere eventuali rischi di diffusione. Nonostante la gravità del quadro clinico, i medici parlano di primi segnali positivi legati alla risposta alle cure farmacologiche.



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