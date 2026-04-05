MALTEMPO/ UNICREDIT VICINO ALL'ABRUZZO, SOSPESE LE RATE DEI MUTUI PER 12 MESI

Un intervento straordinario per sostenere famiglie e aziende colpite dal maltempo: è quanto ha predisposto UniCredit a favore dei clienti residenti o con attività in Abruzzo e Molise, duramente interessati dall’ondata di condizioni meteo avverse registrata negli ultimi giorni.

La banca ha messo in campo diverse misure, tra cui la possibilità di sospendere per un periodo di 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui, sia ipotecari sia chirografari. L’agevolazione riguarda le imprese con sede legale o operativa nei territori coinvolti e i privati residenti nelle aree danneggiate titolari di mutui ipotecari. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 maggio 2026.

Oltre alla moratoria, UniCredit ha previsto anche l’accesso a finanziamenti a condizioni agevolate, destinati sia alle famiglie sia alle imprese, con l’obiettivo di favorire la ripresa dopo i danni subiti.

Per informazioni e assistenza sulle modalità di richiesta della sospensione e sulle altre misure disponibili, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio.

“A dimostrazione dell’attenzione verso le comunità in cui operiamo – ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit – abbiamo attivato un pacchetto di interventi immediati per offrire un primo supporto concreto alle realtà di Abruzzo e Molise colpite dal maltempo, aiutando famiglie e imprese ad affrontare questa fase critica”.