ARROSTILAND, MOSCIANO PRONTA ALL’INVASIONE: OLTRE 9MILA PRESENZE ATTESE PER LA “WOODSTOCK DEGLI ARROSTICINI”

Mosciano si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’anno: tutto è pronto per la decima edizione di Arrostiland, che domani porterà migliaia di persone nelle strade del paese. Un evento che, nel tempo, ha superato i confini della classica festa gastronomica dedicata alle “rostelle”, trasformandosi in un’esperienza collettiva capace di fondere musica, identità e condivisione. A guidare lo spirito della manifestazione resta il tema dello “Stato dell’anima”.

Dietro le quinte, il lavoro organizzativo è partito settimane fa, tra incontri con le attività locali, pianificazione degli spazi e preparazione delle celebri “greggi”. Il risultato è un evento che si annuncia da record, con oltre 9mila visitatori previsti, provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche dal resto d’Italia e dall’estero.

Tra le principali novità spicca il debutto del “Museo di Arrostiland”, ospitato negli spazi comunali del mercato coperto. Il progetto, ideato da Fausto Di Nella di Abruzzo di Morris, propone un viaggio nella storia della manifestazione attraverso fotografie, locandine, magliette e oggetti simbolo raccolti negli anni. L’obiettivo è quello di rendere il museo un punto di riferimento permanente, visitabile anche oltre la giornata dell’evento. Spazio anche alla solidarietà con il “Teddy Sheep Toss”, iniziativa che invita i partecipanti a portare peluche – meglio se nuovi – da lanciare dal palco verso Cesare Irace, figura simbolica della festa e noto come “bruciatore freelance”. I giochi raccolti saranno successivamente donati ai reparti pediatrici degli ospedali della regione. Ricco il programma musicale: sul palco torneranno i 99 Cosse, presenza storica della manifestazione, affiancati dai Laga Brigante con le loro sonorità popolari. Non mancherà la componente elettronica con i dj Luca Narcisi e Matteino. Intanto il paese è già entrato nel clima dell’evento: striscioni, stand in allestimento e oltre cento volontari impegnati a curare ogni dettaglio. Garantiti tutti i servizi essenziali, dai presidi sanitari alle toilette pubbliche, mentre sono già attivi parcheggi dedicati per residenti e persone con disabilità. Per agevolare l’afflusso del pubblico, è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità. Previsti venti collegamenti ferroviari aggiuntivi tra andata e ritorno sulla linea regionale, con fermate a Mosciano e connessioni con Pescara, Teramo e Giulianova. Dalla stazione, un servizio continuo di bus navetta accompagnerà i visitatori fino all’area della manifestazione, con corse attive per tutta la giornata per evitare congestionamenti e garantire spostamenti fluidi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuliano Galiffi, ha espresso ringraziamenti all’assessore regionale Umberto D'Annuntiis e a Trenitalia, invitando cittadini e visitatori alla collaborazione e alla pazienza in caso di eventuali disagi.