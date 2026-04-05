È MORTA GIORGIA CENTOFANTI, IL MESSAGGIO DELLA SORELLA MARTINA: “SPERIAMO DI ESSERE STATI DEGNI DI TE”

È scomparsa Giorgia Centofanti, figlia dell’ex calciatore Felice. A ricordarla con parole cariche di affetto è stata la sorella Martina, che sui social ha condiviso un lungo messaggio: “Speriamo di essere stati all’altezza dell’amore che ci hai donato”. La famiglia Centofanti è in lutto per la perdita di Giorgia, nata con una disabilità e da sempre punto di riferimento affettivo per i suoi cari. A dare la notizia è stata Martina Centofanti, ex ginnasta azzurra e medagliata olimpica, che ha scelto i social per raccontare il legame profondo con la sorella e renderle omaggio.

“Abbiamo sempre preferito proteggere la tua storia, così fragile e preziosa – ha scritto – ma ora sentiamo il bisogno di celebrarti per ciò che sei stata per noi”. Martina ha poi ricordato come Giorgia abbia rappresentato una forza costante nella vita della famiglia: “Sei stata il nostro centro, il pilastro del nostro amore, qualcosa di così grande da non poter essere descritto a parole”.

Nel messaggio emerge il ricordo di una presenza capace di illuminare anche i momenti più difficili: “Bastava pensare al tuo sorriso per ritrovare energia e affrontare tutto. E continuerà a essere così”. Ogni istante condiviso, ha sottolineato, è stato vissuto con intensità e consapevolezza: “Ci hai insegnato quanto ogni attimo sia unico e quanto la vita vada amata fino in fondo”.

Martina ha poi espresso un pensiero di gratitudine e, insieme, di dolore: “Quello che ci hai dato non ha prezzo. Speriamo di averti restituito almeno una parte dell’amore immenso che ci hai sempre regalato”. E ancora: “Continueremo a guardare la vita con occhi diversi, anche per te. Sei stata una guerriera, hai lottato sempre. Ora, anche se la tua assenza ci lascia un vuoto enorme, sei finalmente libera da ogni sofferenza”.

Il messaggio si chiude con un’immagine tenera e simbolica, un augurio rivolto a Giorgia: “Che tu possa fare tutto ciò che qui non hai potuto: camminare, correre, sorridere, guardare il mare e il cielo. Noi ti porteremo sempre con noi, nel cuore e nell’anima, promettendoti di non smettere mai di onorare la tua vita e il tuo ricordo”.