I LETTORI CI SCRIVONO / IN VIA FRANCHI... TOCCATE FERRO



Situazione di potenziale pericolo in via Franchi, dove alcuni ferri emergono direttamente dal manto stradale, creando un evidente rischio per la sicurezza di chi transita nella zona. Come mostra la foto, si tratta di tondini metallici affiorati dopo il deterioramento dell’asfalto. Succede dopo la curva dell'Inail. Il problema non è solo estetico: i ferri esposti possono danneggiare pneumatici, provocare cadute per ciclisti e motociclisti e rappresentano un’insidia anche per i pedoni. In particolare, nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità, il rischio aumenta notevolmente. I residenti segnalano la criticità chiedendo un intervento rapido da parte delle autorità competenti per la messa in sicurezza della strada.