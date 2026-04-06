SCATENATE LE BRACI, È IL GIORNO DI ARROSTILAND



Ci siamo: è il giorno di Arrostiland. Mosciano oggi cambia volto e si prepara ad accogliere una vera e propria invasione festosa, con la decima edizione di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Non una semplice festa gastronomica, ma un evento capace di trasformare il paese in un grande spazio condiviso fatto di musica, convivialità e identità abruzzese. Fin dalle prime ore del giorno, il centro si animerà tra allestimenti, stand e volontari al lavoro. L’attesa è alta: sono migliaia i visitatori previsti, provenienti non solo dalla regione ma anche da altre parti d’Italia e dall’estero, pronti a vivere un’esperienza che negli anni ha saputo crescere e reinventarsi senza perdere il legame con le proprie radici. Il cuore della manifestazione resta quello di sempre: le braci accese e il profumo degli arrosticini, simbolo di una tradizione che diventa spettacolo e condivisione. Ma Arrostiland è anche molto di più, un contenitore di iniziative che raccontano uno spirito preciso, riassunto nel tema scelto per questa edizione: lo “Stato dell’anima”. Tra le novità spicca uno spazio interamente dedicato alla memoria della manifestazione: un museo che raccoglie immagini, materiali e oggetti legati alle edizioni passate. Accanto alla festa, trova spazio anche la solidarietà. Debutta infatti un’iniziativa che coinvolgerà direttamente il pubblico: il lancio simbolico di peluche, destinati poi ai reparti pediatrici degli ospedali della regione. Un gesto semplice, ma carico di significato, che arricchisce ulteriormente il senso della giornata. Sul palco si alterneranno musica popolare ed elettronica, in un programma variegato pensato per accompagnare il pubblico lungo tutta la manifestazione, tra ritmi tradizionali e sonorità contemporanee. Grande attenzione è stata riservata anche all’organizzazione: servizi attivi, aree dedicate e un piano per la mobilità studiato per facilitare l’arrivo dei visitatori. Treni potenziati e collegamenti continui con navette garantiranno spostamenti più fluidi, limitando disagi e traffico. Ci siamo: scatenate le braci.