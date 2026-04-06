ECCO IL VIDEO DELLA "VALANGA DI PASQUA" AI PRATI DI TIVO



Un’imponente massa di neve si è staccata nella giornata di Pasqua sul massiccio del Gran Sasso, tornando ad accendere i riflettori sulla pericolosità di alcune aree d’alta quota in questa fase della stagione. Il distacco si è verificato nella zona della Giumenta, nei pressi di Prati di Tivo, lungo un versante che sovrasta il sentiero diretto verso Rio Arno. A documentare l’episodio sono stati Anna e Ponzio Podeschi, che hanno ripreso il momento in cui una densa nube bianca si è sollevata improvvisamente, segno evidente del movimento della massa nevosa lungo il pendio. Le immagini mostrano la valanga scivolare verso valle, sollevando polvere di neve e detriti lungo il percorso. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte. Determinante, in tal senso, è stata l’assenza di escursionisti nella zona, interdetta proprio in questi giorni da rigidi divieti legati alle condizioni instabili del manto nevoso. L’episodio conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione e di rispettare le limitazioni imposte dalle autorità, soprattutto in periodi di transizione climatica come quello primaverile, quando il rischio di distacchi improvvisi aumenta sensibilmente.

