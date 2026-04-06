HA LANCIATO UN FRIGORIFERO DAL BALCONE E SFONDATO IL PARABREZZA DI UN'AUTO, È STATO DENUNCIATO IL 50ENNE





È stato denunciato per danneggiamento aggravato e lancio di oggetti, l'uomo che ha seminato il panico nel quartiere Annunziata, a Giulianova quando, in preda a un raptus, ha iniziato a gettare mobili ed elettrodomestici dal balcone della propria abitazione, tra i quali un frigorifero che ha danneggiato l'auto di un giovane marchigiano, arrivato in città per trascorrere le festività con alcuni familiari. L’auto è stata centrata in pieno, con il parabrezza completamente distrutto e seri danni alla carrozzeria. Altri veicoli hanno subito conseguenze più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118, che hanno fermato l’uomo e disposto il trasferimento nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Giulianova, dove è stato sottoposto a un breve trattamento prima di essere dimesso e riaccompagnato a casa. Nei suoi confronti è scattata la denuncia: dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, mentre per il lancio di oggetti è prevista una sanzione amministrativa. L’uomo resta quindi a piede libero.





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