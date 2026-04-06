VIDEO / UNDICI CINGHIALI A SPASSO A VILLA MOSCA, TRA PARROCCHIA E ...RISTORANTE



Ancora un avvistamento di cinghiali a Villa Mosca, dove la presenza degli animali continua a preoccupare i residenti della zona. Nella serata di ieri un branco composto da 11 esemplari — tre adulti e otto cuccioli — è stato notato mentre attraversava la strada davanti al ristorante La Resistenza, in una scena che ha attirato l’attenzione di diversi passanti. Questa mattina, invece, lo stesso gruppo è stato segnalato nei pressi del campetto della parrocchia, confermando una presenza ormai sempre più frequente anche nelle aree abitate. Gli animali si sono mossi con relativa tranquillità tra strade e spazi urbani, segno di una crescente abitudine a frequentare contesti cittadini. L’episodio riaccende i timori dei residenti, già da tempo alle prese con incursioni simili. La presenza di cuccioli, in particolare, rende la situazione ancora più delicata: le femmine adulte tendono infatti a essere più protettive e potenzialmente aggressive in caso di avvicinamento. Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesima segnalazione in una zona dove gli avvistamenti si stanno moltiplicando.

