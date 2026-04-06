DOMANI NOTTE CHIUDE L'A24 TRA L'AQUILA EST E ASSERGI



La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione del portale di segnaletica verticale di preavviso dell'uscita di Assergi in direzione TERAMO, dalle ore 22:00 del giorno 7 aprile alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico

della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L'Aquila Est e di Assergi in direzione di Teramo. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25, e diretti verso Assergi/TERAMO, sarà disposta l'uscita obbligatoria dall'autostrada A24 tramite lo svincolo di L'Aquila Est.