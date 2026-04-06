VIDEO-FOTO/ ARROSTILAND DA RECORD: 22MILA PERSONE, RETE WEB IN TILT

È un successo prevedibile quello che si sta registrando a Mosciano Sant'Angelo, dove è in pieno svolgimento l’edizione 2026 di Arrostiland. Numeri da record che stanno mettendo a dura prova anche la rete: la connessione web è infatti saltata e raggiungere telefonicamente o online le oltre 22 mila persone già presenti nell’area è diventato quasi impossibile. Ma il dato è destinato a crescere ancora. Gli organizzatori stimano infatti di superare, già in serata, la soglia delle 25 mila presenze. Impressionante anche il flusso dei partecipanti: circa 9.500 persone sono arrivate in gruppo, contribuendo a creare un colpo d’occhio straordinario. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che si è aggiudicata l’organizzazione di questa edizione di Pasquetta, superando la concorrenza di numerosi altri comuni candidati. Per facilitare l’afflusso, sono stati predisposti servizi di bus navetta ben organizzati, che stanno garantendo collegamenti continui verso l’area dell’evento.