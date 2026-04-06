VIDEO/ AUTO FUORISTRADA CONTRO UN ALBERO, GRAVI UN UOMO E UNA DONNA



Un grave incidente stradale si è verificato lungo la fondovalle del Salinello, nei pressi di Poggio Morello, dove una Opel Astra è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. A bordo dell’auto viaggiavano una donna di 47 anni e un uomo di 52, entrambi di Campli. Le condizioni di entrambi sono apparse subito molto serie ai soccorritori intervenuti sul posto. La donna, in condizioni più critiche, è stata trasferita d’urgenza in elicottero al Mazzini, mentre l’uomo, anch’egli in codice rosso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Teramo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



