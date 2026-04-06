VIDEO-FOTO/ LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE CONTRO UN ALBERO SULLA FONDOVALLE DEL SALINELLO: DUE CAMPLESI IN PROGNOSI RISERVATA

Le immagini dei soccorsi raccontano la drammaticità dell’incidente avvenuto lungo la fondovalle del Salinello, all’altezza di Poggio Morello, sulla provinciale 8i, dove un’auto è finita violentemente contro un albero. Si tratta di una Opel Astra a bordo della quale viaggiavano due persone, entrambe residenti a Campli: una donna di 51 anni, Valeria M. e un uomo di 47, Riccardo C. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni dei due feriti sono apparse subito molto gravi. La donna, la più critica, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo, mentre l’uomo, anch’egli in codice rosso, è stato trasferito in ambulanza nello stesso nosocomio. Entrambi si trovano ora ricoverati in prognosi riservata, la donna, dopo il ricovero, è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.