DONNA MUORE IN OSPEDALE PER UNA RARA MENINGITE FULMINANTE

Una donna di 51 anni è deceduta all’ospedale della città dopo essere stata colpita da una forma particolarmente rara e rapida di meningite. La donna, dopo la comparsa dei primi disturbi, è stata portata in pronto soccorso dai familiari. I medici hanno subito avviato gli accertamenti, riscontrando condizioni cliniche già estremamente compromesse. Il decorso della malattia si è rivelato molto veloce: nel giro di poche ore la situazione è precipitata fino al decesso. Nel frattempo, la Asl di Pescara ha attivato le procedure previste, avviando il tracciamento dei contatti più stretti della donna. Le persone individuate sono state sottoposte a misure di profilassi preventiva.