VIDEO/ RIVIERA PRESA D’ASSALTO, PRIME PROVE D’ESTATE TRA OMBRELLONI E TINTARELLE

Un assaggio di estate ha animato la riviera, presa d’assalto da tante persone. Sulle spiagge sono comparsi i primi ombrelloni e non è mancato chi ha approfittato del sole per concedersi le prime tintarelle. Il maltempo dei giorni scorsi, con temperature fredde, è ormai solo un ricordo. La giornata di sole, con valori attorno ai 20 gradi, ha favorito una forte presenza lungo la costa, già scelta da molti per trascorrere Pasqua e Pasquetta. A richiamare visitatori hanno contribuito anche i tornei di calcio organizzati nelle principali località balneari: Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova e Martinsicuro. In tanti si sono riversati sul litorale nel pieno spirito della tradizionale scampagnata di Pasquetta. Tra passeggiate sul lungomare e sulla spiaggia, i più intraprendenti hanno già sistemato gli ombrelloni per godersi una giornata al mare e le prime ore di sole in vista della bella stagione. In questo clima hanno iniziato ad aprire anche i primi stabilimenti balneari: ancora pochi, ma entro la fine del mese si prevede la piena ripartenza dell’intero settore. Nel pomeriggio, infine, grande affluenza anche su piste ciclabili e aree pedonali, letteralmente prese d’assalto.

LE IMMAGINI SI RIFERISCONO A TORTORETO LIDO