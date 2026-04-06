PESCARA, LIMITAZIONI PER IL CARBURANTE ALL'AEROPORTO

Parte da Pescara l’emergenza legata alla carenza di carburante che sta creando problemi a diversi aeroporti del Sud Italia. Nello scalo abruzzese sono state introdotte limitazioni operative per far fronte alla ridotta disponibilità di jet fuel, con conseguenze immediate sulla gestione dei voli.

La criticità ha coinvolto anche l’aeroporto di Brindisi, dove la situazione è risultata più evidente, e quello di Reggio Calabria, entrambi interessati da restrizioni nei rifornimenti. Le compagnie aeree sono state costrette ad adattare le operazioni, prevedendo scali tecnici o riducendo il carico per garantire le tratte in sicurezza.

I disagi si sono tradotti in ritardi e variazioni nei programmi di volo, mentre le autorità aeroportuali stanno cercando di risolvere rapidamente il problema insieme ai fornitori di carburante. Ai passeggeri viene raccomandato di controllare eventuali aggiornamenti prima della partenza.

L’episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità della catena di approvvigionamento nel trasporto aereo, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, quando anche un rallentamento nella distribuzione può avere effetti su più scali contemporaneamente.