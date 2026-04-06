FOTO/ INCIDENTE A COLLERANESCO, DUE AUTO COINVOLTE: FERITI TRASPORTATI IN OSPEDALE

Incidente stradale a Colleranesco poco dopo le 20 di questa sera, con due auto coinvolte nello scontro. Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot e una Fiat Panda si sono urtate lungo la carreggiata. Nell’impatto sono rimasti feriti gli occupanti dei veicoli, soccorsi e trasportati all’ospedale di Giulianova per le cure del caso. Le loro condizioni non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti significativi lungo l’arteria in direzione Giulianova e Teramo. Indagini in corso per chiarire le responsabilità dello scontro.