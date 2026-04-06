STOP ALL’ACQUA DA STANOTTE IN DIVERSI COMUNI TERAMANI: CHIUSURA DEI SERBATOI PER RIPRISTINARE I LIVELLI

Disagi in arrivo per diversi Comuni del Teramano a causa di una chiusura programmata della rete idrica durante le ore notturne. Il provvedimento si rende necessario per favorire il recupero dei livelli nei serbatoi e consentire una corretta ricarica del sistema. La sospensione dell’erogazione scatterà a partire dalle 21:30 di oggi, lunedì 6 aprile, e proseguirà fino alle 6:30 di domani, martedì 7 aprile. I Comuni interessati sono Ancarano e Torano Nuovo, oltre a diverse frazioni e serbatoi distribuiti sul territorio. A Isola del Gran Sasso la chiusura riguarderà i serbatoi di Fano a Corno, Cerchiara e Case di Francia, mentre a Colledara sarà coinvolto quello di Villa Iri. Disagi previsti anche a Tossicia (Colle Santarcangelo e Case di Renzo), a Teramo (Poggio Cono), a Canzano (Santa Lucia e Colle Civetta) e a Castellalto (Case Molino e Sodere). L’intervento rientra nelle attività di gestione e riequilibrio della rete idrica, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più stabile ed efficiente nelle ore successive. Ai cittadini si consiglia di adottare le necessarie precauzioni e di fare scorte d’acqua per le ore interessate dalla sospensione.