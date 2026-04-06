AEROPORTO D'ABRUZZO/ "NESSUNA RESTRIZIONE PER CARBURANTE"

In merito ad alcune notizie apparse su alcuni organi di informazione online, si precisa che l’Aeroporto d’Abruzzo non ha subito nessuna restrizione ai voli per limitazioni sul carburante. Nei giorni scorsi c’è stato, senza nessun nesso di causalità rispetto alle note limitazioni che hanno riguardato altri Aeroporti, un guasto ad una delle due autobotti per i rifornimenti, che non ha intaccato la capacità di deposito del carburante. Mantenendo operativa una sola autobotte, alcune operazioni di rifornimento degli aeromobili possono aver subito qualche rallentamento. Nel corso di questa settimana arriverà un mezzo sostitutivo, consentendo il ripristino della normale operatività.