IN COMA ETILICO A 16 ANNI PER ABUSO DI VODKA, LO TROVANO SVENUTO IN PIAZZA



È stato trovato privo di sensi a terra in pieno centro, tra la preoccupazione degli amici che inizialmente avevano temuto un malore. Un ragazzo di 16 anni è finito in coma etilico ad Avezzano, in largo Enea Merolli. Secondo quanto riferito dai coetanei presenti, il giovane avrebbe consumato esclusivamente vodka poco prima di perdere conoscenza. La situazione è apparsa subito grave: il minorenne era incosciente all’arrivo dei soccorritori. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, stabilizzando il ragazzo sul posto prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita. L’episodio ha riacceso le polemiche sulla vendita di alcolici ai minori. Diversi genitori hanno sottolineato la necessità di maggiore responsabilità da parte degli esercenti, ricordando che la normativa vieta esplicitamente la vendita di alcol ai minori di 18 anni. In passato il Comune aveva già adottato misure restrittive, tra cui il divieto di vendita di bevande alcoliche nei negozi durante le ore notturne, con l’obiettivo di contenere il fenomeno dell’abuso tra i giovani.



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