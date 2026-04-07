IN STRADA CON SPADA E SCIMITARRA: «DEVO "PARLARE" CON IL NUOVO FIDANZATO DELLA MIA EX...»



Girava armato in pieno giorno con una spada e una scimitarra, dichiarando di voler uccidere il nuovo compagno della sua ex. È stato arrestato un uomo di 32 anni di Chieti, fermato sabato pomeriggio nella zona dello Scalo. A segnalare la sua presenza è stato un passante, insospettito dal comportamento agitato e dalle armi visibili mentre parlava al telefono. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha immediatamente disarmato l’uomo. Le armi sequestrate erano particolarmente pericolose: una spada lunga quasi un metro, con una lama di 75 centimetri, e una scimitarra di circa 70 centimetri Alla richiesta di spiegazioni, il 32enne ha riferito di essere in attesa di una persona che lo avrebbe minacciato poco prima, sostenendo di voler regolare i conti. Durante la successiva perquisizione domiciliare, la situazione è degenerata. L’uomo ha tentato di allontanarsi e ha aggredito gli agenti, ferendoli: uno ha riportato una prognosi di 7 giorni, l’altro di 17. È stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital