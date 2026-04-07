VIDEO - FOTO / ECCO IL NUOVO MERCATO CONTADINO, TUTTI I MARTEDÌ A TERAMO LA QUALITÀ A KM ZERO



Ogni martedì, nel cuore di Teramo, prende vita un appuntamento che profuma di terra, stagioni e autenticità. In piazzale San Francesco arriva il nuovo mercato contadino, un’iniziativa che mette in contatto diretto produttori locali e cittadini, accorciando la filiera e restituendo valore al cibo. Non è solo un mercato, ma un vero e proprio punto d’incontro tra chi coltiva e chi acquista. Qui non esistono intermediari: frutta, verdura, formaggi, miele e tanti altri prodotti arrivano direttamente dalle mani di chi li ha realizzati. Un rapporto umano che si traduce in fiducia, trasparenza e qualità. Il principio guida è quello del chilometro zero, una scelta sempre più consapevole che porta benefici concreti. Ridurre le distanze significa abbattere l’impatto ambientale legato ai trasporti, ma anche garantire prodotti più freschi, stagionali e ricchi di sapore. È un ritorno alle origini, dove il cibo non è solo consumo ma cultura e identità del territorio. Il mercato contadino del martedì diventa così anche un’occasione per riscoprire le eccellenze locali, sostenere le piccole aziende agricole e rafforzare l’economia del territorio. Un gesto semplice, come fare la spesa, si trasforma in una scelta etica e sostenibile. Tra i banchi di piazzale San Francesco si respira un’atmosfera diversa: più lenta, più autentica. È il ritmo della campagna che entra in città, ricordando a tutti quanto sia importante conoscere ciò che portiamo in tavola.