VIDEO/ TERAMO, COMMERCIANTI CHIAMANO LA POLITICA AL CONFRONTO: SCONTRO SUGLI INVITI ALL’INCONTRO IN CENTRO STORICO DI DOMANI, CI SARANNO FILIPPONI E D'ALBERTO?

Si terrà domani, alle 10.30, al Caffè des Artistes, l’atteso incontro-confronto con la politica promosso dal consorzio Teramo Shopping in centro storico. Un appuntamento richiesto dagli operatori del centro storico per fare il punto su alcune criticità che, da tempo, pesano sulla vivibilità e sull’attrattività della zona. Al centro del dibattito ci sarà innanzitutto il mancato decollo dei parcheggi per i residenti, tema particolarmente sentito da chi vive e lavora nel cuore della città. Ma non solo: i commercianti intendono riportare l’attenzione anche sullo stato generale del centro storico, descritto come in una condizione di progressivo abbandono. All’incontro è prevista la partecipazione dei consiglieri regionali Sandro Mariani e Paolo Gatti, mentre resta ancora incerta la presenza dell’assessore Antonio Filipponi e del sindaco Gianguido D'Alberto, entrambi invitati ufficialmente a intervenire e a fornire risposte. Proprio sulla questione degli inviti si accende però la polemica. Secondo quanto riferito dagli stessi amministratori, la comunicazione del consorzio non sarebbe mai stata ricevuta. Una versione smentita dalla presidente Franca Labreciosa, che mostra la documentazione protocollata al Comune di Teramo. La lettera, infatti, risulta regolarmente acquisita agli atti con protocollo del 2 aprile 2026 dall’Ufficio digitalizzazione e transizione al digitale, e indirizzata proprio al sindaco, all’assessore e agli altri organi istituzionali. Un elemento che rafforza la posizione del consorzio, deciso a portare avanti il confronto pubblico anche alla luce di quella che viene considerata una mancanza di risposte. L’incontro si preannuncia dunque come un momento di confronto acceso, non solo sui temi legati a parcheggi e rilancio del centro storico, ma anche sul rapporto tra amministrazione e operatori economici, in un clima già segnato da tensioni e incomprensioni.