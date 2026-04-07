VIDEO-FOTO/ PASSERELLA CICLOPEDONALE DI 70 METRI AL PARCHEGGIO SAN FRANCESCO: ACCESSO FACILE MA MANCA LA FIRMA DEL DIRIGENTE, SI RIUSCIRA' AD APPORLA PER LA FIERA?

Una passerella ciclopedonale nel parcheggio San Francesco a Teramo, lunga circa 70 metri, realizzata per rispettare le pendenze previste dalla normativa e garantire l’accessibilità a tutti. È larga due metri, dotata di illuminazione e due sistemi di videosorveglianza, e sarà inaugurata nei prossimi giorni, sempre che arrivi il via libera definitivo del dirigente Manetta. La struttura realizzata dalla Costruttori Teramani consente il collegamento diretto dal parcheggio San Francesco e potrà essere utilizzata a piedi o con la bici a mano, oltre che da passeggini e carrozzine. L’obiettivo è quello di offrire un percorso comodo e inclusivo, a disposizione dell’intera cittadinanza. Non sono mancate nei mesi scorsi le polemiche, emerse anche in commissione consiliare, soprattutto sui costi dell’opera, ritenuti da alcuni consiglieri superiori a quelli di un ascensore. Va ricordato però che nel parcheggio sono già presenti quattro ascensori, ai quali ora si aggiunge la passerella, ampliando le possibilità di accesso soprattutto in vista della Fiera dell’Agricoltura. Sul posto, la nuova infrastruttura appare funzionale: il percorso risulta agevole sia in salita che in discesa. La sua realizzazione rientra negli accordi del project financing legati alla costruzione del McDonald's.