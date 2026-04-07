INVESTITI MENTRE CAMMINANO SUL CIGLIO DELLA STRADA, UOMO E DONNA RICOVERATI IN CODICE ROSSO

Grave incidente poco prima delle ore 12 a Coste Lanciano, nel territorio di Roseto degli Abruzzi, dove circa mezz’ora fa un uomo e una donna sessantenni sono stati investiti mentre si trovavano sul ciglio della strada. Entrambi sono stati soccorsi in condizioni serie e trasportati all’ospedale di Teramo in codice rosso. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato una sospetta frattura agli arti inferiori, mentre l’uomo presenta un trauma all’emitorace destro e fratture a tibia e perone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 di Giulianova e i volontari della Croce Rossa di Giulianova, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. Sono in corso ulteriori accertamenti sanitari sulle condizioni dei due feriti, mentre resta da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.