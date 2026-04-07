FOTO/ SVERSAMENTO DI GASOLIO A SANT’OMERO, INTERVIENE L’ARPA PER I CONTROLLI AMBIENTALI

I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) sono intervenuti questa mattina a Sant’Omero, in provincia di Teramo, in via Colle Casone, in località “I Colli”, a seguito della segnalazione di un presunto sversamento di idrocarburi sulla sede stradale.

L’intervento è stato attivato immediatamente dopo la segnalazione, con il personale che ha effettuato un sopralluogo sul posto procedendo ai primi accertamenti e ai campionamenti di terreno e liquidi, anche in un pozzetto di convogliamento verso la rete fognaria.

Dalle prime verifiche è emerso che la fuoriuscita di gasolio sarebbe riconducibile a una cabina Telecom, dove il carburante viene utilizzato per l’alimentazione di un gruppo elettrogeno. Sul posto sono stati rilevati odori riconducibili a idrocarburi e tracce evidenti dello sversamento.

L’attività dei tecnici Arpa è stata coordinata dal direttore generale Maurizio Dionisio ed è stata svolta in stretta sinergia con la Polizia locale di Sant’Omero e con le altre autorità coinvolte.

I campioni prelevati saranno ora analizzati per valutare l’eventuale contaminazione del terreno e predisporre le eventuali misure di bonifica ambientale.