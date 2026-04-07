LUTTO IN CITTÀ PER LA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO MICHELE LARAIA

La comunità piange la scomparsa dell’avvocato Michele Laraia, venuto a mancare all’età di 76 anni dopo aver affrontato con coraggio una malattia. Figura molto conosciuta e stimata, Laraia ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e professionale per tanti cittadini. Nel corso della sua carriera ha esercitato la professione forense con serietà, competenza e grande senso del dovere, guadagnandosi la fiducia dei clienti e il rispetto dei colleghi. Ma oltre all’impegno lavorativo, ciò che più viene ricordato è il suo tratto umano: disponibilità, gentilezza e attenzione verso gli altri hanno contraddistinto il suo percorso La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove in molti hanno voluto esprimere vicinanza e affetto alla famiglia, colpita da una perdita così importante. Michele Laraia lascia la moglie Lena, i figli Emiliano, Christian e Francesca, insieme ai nipoti e a tutti i familiari che oggi ne piangono la scomparsa. I funerali si svolgeranno domani mercoledì 8 aprile alle ore 15 nella Chiesa del Sacro Cuore in via Pannella. Un momento di raccoglimento e preghiera per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Il feretro si trova presso la casa funeraria Carlo Petrucci a Villa Pavone.