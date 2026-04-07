CITTÀ NEL CAOS TRA CANTIERI E SEMAFORI: TRAFFICO IN TILT E CITTADINI ESASPERATI

Una città, quella di Teramo, paralizzata da cantieri interminabili e interventi mal coordinati. È questa la situazione segnalata da numerosi lettori, che nelle ultime ore hanno contattato la redazione per denunciare disagi sempre più pesanti alla viabilità. In particolare, a creare maggiori criticità è il semaforo installato sulla Teramo Mare, senza alcun avviso, che rallenta ulteriormente il traffico già compromesso dalla presenza di più cantieri attivi contemporaneamente. Alla Gammarana, infatti, sono in corso lavori che si aggiungono a quelli lungo l’arteria principale, contribuendo a congestionare l’intera città. Un cantiere senza fine. A preoccupare i cittadini è soprattutto la mancanza di coordinamento e di comunicazione: non è chiaro per quanto tempo dureranno gli interventi, né sono state fornite indicazioni precise sui tempi di conclusione dei lavori. Una situazione che genera disorientamento e rabbia tra automobilisti e residenti. “Non si riesce a circolare, è tutto bloccato”, raccontano alcuni cittadini esasperati, sottolineando come il traffico sia ormai diventato ingestibile nelle ore di punta. In molti lamentano anche l’assenza di controlli adeguati per gestire la viabilità e limitare i disagi. Il risultato è una città praticamente ferma, dove spostarsi sta diventando ogni giorno più difficile. E mentre i cantieri procedono, cresce il malcontento di chi chiede risposte concrete, maggiore organizzazione e soprattutto tempi certi per la fine dei lavori.

foto: repertorio