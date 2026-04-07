AUTO SI RIBALTA PRIMA DEL CENTRO COMMERCIALE, CONDUCENTE ILLESO

Un incidente spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, si è appena verificato nei pressi della rotonda situata prima del centro commerciale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è improvvisamente ribaltata, finendo la sua corsa sottosopra e attirando l’attenzione di numerosi automobilisti di passaggio. La scena ha generato momenti di forte apprensione, anche per la dinamica dell’incidente, particolarmente impressionante. Il veicolo coinvolto appartiene alla Rieco, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in diversi comuni del territorio. Nonostante la violenza dell’impatto e le condizioni in cui è stata ritrovata l’auto, l’occupante è uscito dall’abitacolo senza riportare ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di rimozione del mezzo.