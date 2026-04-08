ACQUA, SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO MA RESTANO CRITICITÀ: CHIUSURE NOTTURNE IN DIVERSI COMUNI FINO AL 10 APRILE

La situazione è in progressivo miglioramento e si sta gradualmente normalizzando su tutta la rete. Tuttavia, in considerazione della conformazione dello schema idrico, persistono ancora criticità e riduzioni di pressione in alcuni comuni.



I comuni attualmente interessati sono i seguenti: Torano Nuovo, Ancarano, Sant’Egidio alla Vibrata, Castellalto (Capoluogo), Canzano (Capoluogo), Civitella del Tronto.



Al fine di normalizzare l'approvvigionamento idrico dell'intero territorio provinciale servito dalla Ruzzo Reti e consentire una migliore distribuzione del servizio nelle ore diurne, nei Comuni e nelle zone sottoelencate si eseguirà una chiusura notturna dei serbatoi, con interruzione idrica dalle ore 21:30 alle ore 6:30 del giorno successivo, nei giorni 8, 9, 10 aprile 2026.



- Ancarano (intero territorio)

- Torano Nuovo (intero territorio)

- Nereto (intero territorio)

- Corropoli (intero territorio)

- Controguerra (intero territorio)

- Martinsicuro (intero territorio)

- Isola del Gran Sasso (serbatoi di Isola Capoluogo, Fano a Corno, Cerchiara, Cesa di Francia)

- Colledara (serbatoi di Villa Ilii, Villa Petto, San Leonardo)

- Tossicia (serbatoi di Colle Santarcangelo e Case di Renzo)

- Montorio al Vomano (intero territorio)

- Teramo (serbatoi di Poggio Cono, Varano, San Pietro, Colle Santa Maria)

- Canzano (serbatoi di Santa Lucia, Colle Civetta, Valle Canzano)

- Castellalto (serbatoi di Case Molino e Sodere)



Tale misura si rende necessaria per migliorare la distribuzione del servizio nelle ore diurne, in considerazione delle criticità ancora in atto causate dal maltempo.



Si specifica che gli orari indicati si riferiscono all'inizio e alla fine delle manovre, pertanto, l'interruzione ed il ripristino dell'erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in anticipo e in ritardo rispetto all'orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.