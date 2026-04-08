COMMERCIALISTI E PROVINCIA A CONFRONTO: FOCUS SU FINANZA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Scambio proficuo di considerazioni, in particolare sul tema della finanza pubblica sottoposta al controllo dei Revisori dei Conti, fra l'Ordine dei Commercialisti rappresentato dal presidente Augusto Valchera e dal vicepresidente Massimo Settembrini, in un incontro che si è svolto questa mattina con il presidente Camillo D'Angelo. Un visita istituzionale anche per presentare il nuovo Consiglio dell'Ordine insediatosi a febbraio scorso e che nella sua compagine rappresenta anche gli Esperti Contabili. Come noto la complessa macchina della finanza pubblica, oggi alle prese anche la riforma della Corte dei Conti, ha subito negli anni numerose trasformazioni e rappresenta il motore dell'amministrazione: "È stato un incontro interessante all'insegna di interessi comuni, che sono interessi pubblici e che spaziano dal mondo impresa alle problematiche collegate alle gestione delle aziende pubbliche partecipate. Uno spazio, questo, dove possono nascere percorsi di collaborazione istituzionale", ha dichiarato il presidente Camillo D'Angelo. Fra le tematiche al centro dell'interesse dell'Ordine, il presidente Valchera ha sottolineato quelle legate alla programmazione economica e al sostegno del sistema imprenditoriale locale.