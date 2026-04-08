VIDEO/ “A CHI GIOVA LA FINE DEL CENTRO STORICO?” LA DENUNCIA DEI COMMERCIANTI

Si alza la protesta dei commercianti, che denunciano il progressivo declino del centro storico e si interrogano sulle responsabilità e sugli interessi dietro una crisi sempre più evidente. Tra attività in difficoltà, calo delle presenze e servizi carenti, il cuore della città appare sempre più svuotato. Gli operatori chiedono interventi concreti e immediati per invertire la rotta, puntando il dito contro scelte politiche e ritardi amministrativi che, a loro avviso, hanno contribuito ad aggravare la situazione. Sullo sfondo resta il timore di uno spostamento definitivo del tessuto commerciale verso altre aree, con conseguenze pesanti per economia e identità urbana.