RIAPERTO IL GUADO DI CARAPOLLO, INTERVENTO TEMPESTIVO DEL COMUNE E DELL'ASSESSORE SBRACCIA

È stato riaperto oggi il passaggio nel guado di Carapollo grazie all’intervento dell’assessore comunale Mimmo Sbraccia immortalato da Teramo Vivi Città. Il Comune, intervenuto con tempestività, ha disposto la riattivazione del transito in un’area particolarmente sensibile. Nella giornata di domani è previsto anche il ripristino della segnaletica. Una decisione assunta dall’amministrazione per garantire la sicurezza e la viabilità, confermando la rapidità di intervento già dimostrata in situazioni analoghe.