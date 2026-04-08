ABRUZZO, RISCHIO FRANE AL 18,3%: OLTRE 8MILA EVENTI CENSITI

Il territorio abruzzese si conferma particolarmente esposto al rischio idrogeologico, con il 18,3% delle aree interessate da fenomeni franosi e un totale di 8.493 eventi registrati. A fornire il quadro è stato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo alla Camera in risposta a specifiche interrogazioni parlamentari. Per il 2026, la Regione Abruzzo potrà contare su uno stanziamento di 8 milioni di euro destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, nell’ambito di un finanziamento complessivo nazionale pari a 313 milioni. Sul fronte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati programmati 69 interventi per un valore di 53,7 milioni di euro, finalizzati alla riduzione del rischio alluvioni e frane: di questi, 54 risultano già conclusi. Più ampio il quadro generale che emerge dalla piattaforma ReNDiS, che per l’Abruzzo registra 1.746 interventi complessivi finanziati per oltre un miliardo di euro. Tra questi, 547 sono già stati portati a termine (per circa 242 milioni), mentre 205 risultano attualmente in fase di realizzazione per un importo di circa 217 milioni. Focus anche sul territorio teramano: il Comune di Silvi risulta beneficiario di sei interventi, di cui cinque già completati.