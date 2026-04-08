VIDEO/ TERAMO, CANTIERE E SEMAFORO LENTO: TRAFFICO IN TILT TRA LOTTO ZERO E CITTÀ ANCHE OGGI...ECCO COSA C'E' DA SAPERE

Code chilometriche e traffico paralizzato nel pomeriggio di oggi ma anche ieri e l'altro ieri a Teramo, tra il Lotto Zero e l’ingresso in città. A causare i disagi sarebbe un cantiere temporaneo con restringimento di carreggiata per pochi metri, probabilmente legato alla sistemazione di un giunto. A complicare ulteriormente la situazione, un semaforo con tempi troppo lunghi che ha finito per rallentare pesantemente la circolazione. La criticità si registra in direzione Gammarana, poco prima dell’uscita Teramo Ovest, dopo un episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi verso San Nicolò. Intorno alle 17 si sono formate file impressionanti, con automobilisti bloccati per lunghi minuti. Una situazione che, secondo le prime segnalazioni, rischia di ripetersi anche nei prossimi giorni, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità urbana.