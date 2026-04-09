VIDEO/ PARCHEGGI IN PIAZZA DANTE, LA RICHIESTA DEI COMMERCIANTI AL COMUNE: "METTETE IL DISCO ORARIO SUGLI STALLI BIANCHI"

Torna a far sentire la sua voce il commerciante del centro Luca Boschi, che sollecita il Comune a intervenire sulla gestione dei parcheggi in piazza Dante, davanti al liceo. La richiesta è chiara: trasformare gli attuali stalli bianchi in parcheggi a disco orario, con una sosta massima di due ore. «Così com’è — evidenzia — accade spesso che alcune auto restino parcheggiate per l’intera giornata, penalizzando il necessario ricambio a beneficio delle attività commerciali». Boschi coglie inoltre l’occasione per richiamare l’attenzione anche sul progetto relativo al liceo, chiedendo un impegno più concreto da parte della Provincia. L’appello è rivolto in particolare al presidente dell’ente, affinché segua da vicino l’iter dell’intervento: al momento, infatti, non si hanno notizie certe sull’avvio dei cantieri o sull’inizio dei lavori.