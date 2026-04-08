TENTA DI AGGREDIRE LA MOGLIE CON UN CACCIAVITE: BLOCCATO DAI CARABINIERI E PORTATO IN OSPEDALE

Prima tenta di colpire la moglie con un cacciavite, poi finisce al pronto soccorso dopo l’intervento dei carabinieri. È accaduto a Tortoreto, dove un uomo di 46 anni, di origine tunisina e con precedenti penali, è stato protagonista di una violenta aggressione domestica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di colpire la moglie con un cacciavite al culmine di una lite. La donna è riuscita a difendersi e a fuggire, chiedendo aiuto ai carabinieri. I militari sono intervenuti immediatamente nell’abitazione, trovando l’uomo ancora in forte stato di agitazione. Per riportarlo alla calma è stato necessario sedarlo, prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Non si trattava però di un episodio isolato. Già la sera precedente la donna era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dello stesso ospedale, dopo essere stata colpita dal marito con schiaffi che le avevano provocato escoriazioni al volto. L’arrivo dell’uomo al pronto soccorso, in condizioni particolarmente agitate, ha creato disagi anche al personale sanitario. La necessità di intervenire immediatamente ha infatti comportato un allungamento dei tempi di attesa per gli altri pazienti presenti nella struttura. Dopo gli accertamenti medici, è stato escluso qualsiasi problema di natura patologica: il comportamento dell’uomo è stato ricondotto a un episodio di violenza. Una volta dimesso, è stato riaffidato ai carabinieri, che procederanno con la denuncia per minacce e lesioni.