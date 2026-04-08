S'ACCASCIA E MUORE A SOLI 15 ANNI MENTRE FA SPORT





Si è accasciato all'improvviso, mentre faceva sport. È morto così, a soli 15 anni. Teatro della tragedia, nel tardo pomeriggio, è stato un impianto sportivo a San Giovanni Teatino, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Il ragazzo ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso arresto cardiaco mentre stava praticando sport all’interno di una struttura della zona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe accasciato all’improvviso sotto gli occhi delle persone presenti. Immediati i soccorsi: chi era sul posto è intervenuto tempestivamente, utilizzando anche il defibrillatore automatico disponibile nell’impianto. Nel frattempo è stato allertato il 118, giunto rapidamente con ambulanza e automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara, dove i medici hanno proseguito le manovre salvavita. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo in ospedale, è stato dichiarato il decesso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’arresto cardiaco. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando sgomento tra familiari, amici e quanti erano presenti al momento della tragedia.