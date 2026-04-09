FURGONE TOCCA PULLMAN, SI RIBALTA E SI SPEZZA ALLE PORTE DI TERAMO

Incredibile incidente alle porte di Teramo, sul Raccordo Autostradale dell'A24, tra le gallerie Carestia e Colleurania, per un incidente stradale. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone Daily con cassone frigorifero e un pulmman che stavano percorrendi il tratto di strada in direzione mare. Da una prima ricostruzione dell'incidente sarebbe emerso che il furgone ha urtato lateralmente il pullman mentre lo stava sorpassando. Successivamente il furgone ha urtato violentemente il guardrail e si è ribaltato sulla carreggiata. A seguito dell'impatto il mezzo si è letteralmente spezzato e tutto il materiale trasportato nel cassone si è sparso sull'asfalto. L'autista di 62 anni ha riportato solo escoriazioni e contusioni all'apparenza leggere ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 presso l'Ospedale Mazzini di Teramo per essere sottoposto agli accertamenti e cure del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente e ad accertarsi delle condizioni di salute del l'autista del pullman e dei 31 passeggeri a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi. Il pullman, dopo gli accertamenti della Polizia stradale, ha ripreso la scorsa verso Teramo. La carreggiata in direzione Teramo è stata chiusa per consentire le operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente. Si è pertanto formata una lunga coda di veicoli.