IN VENDITA NOTO BAR DEL CENTRO DI TERAMO

Si avvia a cambiare proprietario un noto bar caffetteria del Centro di Teramo. È comparso poche ore fa su Subito, infatti, un annuncio che non è passato inosservato: è in vendita il “Glamour”, il bar di piazza del Carmine, attività ben conosciuta in città. Il prezzo richiesto è di 60mila euro, definito trattabile, per un locale già avviato e pronto all’uso. Secondo quanto riportato nell’inserzione, l’attività si presenta completamente arredata, con interventi recenti che ne avrebbero migliorato gli spazi interni ed esterni. Non si tratta solo di un semplice bar. Il “Glamour” viene proposto come un’attività versatile, capace di funzionare sia come caffetteria sia come ristorante, con la possibilità di integrare servizi come sala slot e giochi. Nel pacchetto rientrano infatti anche le licenze per gratta e vinci e per le slot machine, elementi che possono incidere sulla redditività complessiva. Un altro aspetto sottolineato è la presenza dell’arredo esterno già incluso nella vendita, dettaglio non secondario per una zona centrale e frequentata come piazza del Carmine, dove gli spazi all’aperto rappresentano un valore aggiunto. L’annuncio specifica inoltre che il locale è disponibile da subito, senza necessità di ulteriori interventi, e viene indicato come un’opportunità interessante per chi cerca un investimento immediatamente operativo. Non solo vendita: tra le opzioni prese in considerazione c’è anche la cessione della sola gestione, soluzione che potrebbe attirare imprenditori interessati a entrare nel settore con un impegno economico iniziale più contenuto.