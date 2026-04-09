APRE A TERAMO L'ENNESIMO SUSHI, AL POSTO DELL'EX RISTORANTE DI PESCE





Apre a Teramo l’ennesimo ristorante di sushi. Continua a crescere, in città, l’offerta di cucina orientale, con un nuovo locale che andrà ad aggiungersi alla mezza dozzina di insegne già accese in città, da “Sushiso” a porta Madonna ad “Aotsuki” in Corso Vecchio, da “Doyo” all’angolo di Corso San Giorgio al “Sushi Poke” ai Tigli, dal “Giardino della Felicità” sullo Stradone al “Sapporo” di Piano d’Accio, fino all’eccellenza di “Oishi” in via Capuani. Il nuovo ristorante giapponese pronto ad aprire i battenti, si chiamerà “Tokyo” e nasce in una location ben nota ai teramani: i locali che un tempo ospitavano lo storico ristorante di pesce “Cipria di Mare”, in via Badia. Dopo la chiusura di una delle insegne più apprezzate dagli amanti della cucina marinara, lo spazio torna a vivere con una proposta completamente diversa: il sushi. Il nuovo ristorante sarà gestito da un imprenditore cinese, cognato del commerciante che ha rilevato i locali dell’ex “Globo” in viale Crispi. L’apertura conferma una tendenza ormai consolidata: quella della proliferazione di ristoranti di sushi e cucina orientale, che negli ultimi anni hanno trovato terreno fertile anche in centri di medie dimensioni come Teramo. Un fenomeno che divide, tra chi apprezza la varietà e l’innovazione e chi, invece, guarda con nostalgia alle insegne storiche che progressivamente scompaiono.