VIDEO-FOTO/ IL LICEO MILLI INAUGURA LA PANCHINA ROSSA IN MEMORIA DI MELANIA REA, IL RICORDO DEL FRATELLO MICHELE

È stata inaugurata questa mattina nel giardino del liceo Milli di Teramo la panchina rossa dedicata a Melania Rea, vittima di femminicidio nell’aprile del 2011. Un’iniziativa dal forte valore simbolico, nata per mantenere viva la memoria e rafforzare l’impegno contro la violenza di genere. Alla cerimonia hanno preso parte la dirigente scolastica Manuela Divisi in collegamento e Michele Rea, fratello di Melania, la cui presenza ha rappresentato un momento particolarmente toccante, capace di unire il dolore personale alla necessità di una battaglia collettiva insieme al padre di Melania. Accanto a loro anche i rappresentanti delle istituzioni comunali, provinciali e regionali, insieme a docenti e studenti dell’istituto. L’evento si è svolto in un clima di partecipazione e riflessione, trasformando l’inaugurazione in un’occasione concreta per sensibilizzare le nuove generazioni su un tema ancora drammaticamente attuale quale quello del femminicidio. Presenza massiccia delle commissioni pari opportunità regionale, comunale e della consigliera regionale Marilena Rossi.