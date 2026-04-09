VIDEO-FOTO/ PRESENTATO IL PROGRAMMA CULTURALE DELLA FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO 2026

È stato presentato questa mattina, nella Sala Conferenze del Consorzio Bim, il nuovo programma culturale promosso dal Comune di Civitella del Tronto, che segna la ripresa delle attività della Fortezza. Un calendario ricco di appuntamenti pensato per valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio. Nel corso della conferenza stampa di oggi sono state illustrate le iniziative che accompagneranno i prossimi mesi: dalle visite teatralizzate a quelle in notturna, fino ai percorsi con degustazione, senza dimenticare le attività del Museo NACT e del Museo delle Armi All’incontro sono intervenuti l’assessore Riccardo De Dominicis, il presidente dell’associazione Nina Guido Scesi insieme al vicepresidente Desiderio Di Matteo, la responsabile delle attività educative Aurora Durante e i figuranti delle visite teatralizzate Asia Cesaroni e Alessio Tondi. La presentazione ha rappresentato l’occasione per sottolineare l’importanza della valorizzazione culturale e turistica della Fortezza, con un’offerta capace di coniugare storia, esperienza e coinvolgimento del pubblico.

Visite teatralizzate: Tra gli appuntamenti di punta della programmazione 2026, torna “Custodi del Tempo”, visite teatralizzate ed immersive a cielo aperto nel borgo storico di Civitella del Tronto. Il percorso è animato da figuranti in costume d’epoca e da un narratore che accompagna i visitatori in un viaggio che attraversa i secoli, dal Medioevo al Novecento. Musica dal vivo e momenti scenici si alternano tra le vie del borgo e gli spazi della Fortezza, creando un’esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età. Queste le date in programma: 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre e 8 novembre.

Visite in notturna: Accanto alle esperienze teatralizzate, la stagione propone le suggestive visite in notturna alla Fortezza, un percorso guidato che si snoda tra mura illuminate e camminamenti di ronda, offrendo una prospettiva unica e affascinante del complesso monumentale. Le visite in notturna si tengono ogni venerdì da aprile a novembre, martedì e venerdì nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, apertura straordinaria sabato 16 maggio in occasione della Notte dei Musei.

Un’esperienza tra cultura e territorio: La nuova programmazione conferma la volontà di valorizzare il patrimonio storico attraverso format innovativi che uniscono intrattenimento e approfondimento culturale. Le attività includono anche visite con degustazione, pensate per offrire un’esperienza completa tra storia, cultura e tradizioni locali.

Nata nel 2016 a Civitella del Tronto, l’Associazione Culturale NINA gestisce un polo museale diffuso dedicato alla storia, all’arte decorativa e alla valorizzazione del patrimonio territoriale tra Abruzzo ed Emilia-Romagna, che si articola su tre siti: il Museo della Arti tessili, la Fortezza Spagnola e il Museo delle Armi e delle Mappe Antiche. Un sistema che racconta il territorio attraverso percorsi tematici, integrati e multidisciplinari, capaci di coniugare ricerca storica e divulgazione.

La stagione 2026 si presenta dunque come un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei borghi più belli d’Italia e vivere la Fortezza in una veste nuova, tra storia, spettacolo e suggestioni senza tempo.